МЧС Петербурга предупредило о гололеде 4 марта

Водителей предупреждают, что на перекрестках стоит опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении.«Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди — не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция — 15 м», — отмечают в МЧС. Также водителям рекомендовано проявлять осторожность на пешеходных переходах и на подъездах к ним.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье температура воздуха ночью -11...-13 градусов, в пригородах местами до -16 гр., днем -6...-8 градусов. Осадков в этот день не обещают. Начало рабочей недели отметится возобновлением снегопада, температура воздуха 5 и 6 марта днем составит -7...-9 градусов.

По материалам издания «Деловой Петербург».