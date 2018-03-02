В «Республике кошек» появится зона с котятами, которых могут забрать петербуржцы

В кафе «Республика кошек» появится отдельная зона для котят, которую планируют открыть 20 марта. В зоне будут обитать котята, которых подбросили в ветклиники или нашли в подвалах, сообщает Metro со ссылкой на основательницу «Республики кошек» Анну Кондратьеву.

Также в кафе оборудуют пятиэтажный домик со стеклянной стеной и электрическим камином, пишет «Бумага». В домике будут установлены камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Чтобы забрать котенка, необходимо заполнить анкеты и встать в лист ожидания, затем нужно будет пройти собеседование.

На этой неделе петербуржцы сплотились, чтобы найти новый дом кошке, которую обнаружили в электричке, направлявшейся в Любань. Кошку забрал на передержку машинист поезда, и позже животному нашли новых любящих хозяев.