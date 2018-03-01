У Летнего сада спасли вмерзшую в лед Фонтанки чайку

На этой неделе сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих вывезли с российского военного острова Гогланд недалеко от границы с Финляндией 10-дневного тюлененка, отбившегося о матери, а подразделение «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» отловило и отправило к ветеринару замерзающую болотную сову.