У Летнего сада спасли вмерзшую в лед Фонтанки чайку
В центре Петербурга из частично покрытой льдом реки Фонтанки спасли чайку, сообщили очевидцы. Птица вмерзла в лед, и ей на помощь пришли спасатели.
На этой неделе сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих вывезли с российского военного острова Гогланд недалеко от границы с Финляндией 10-дневного тюлененка, отбившегося о матери, а подразделение «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» отловило и отправило к ветеринару замерзающую болотную сову.
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