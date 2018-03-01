Проезд в новом трамвае «Чижик» весь март будет бесплатным

Первый месяц проезд в частном трамвае «Чижик», который протестировали 28 февраля, будет бесплатным.

1 марта рабочее движение трамвая от депо на улице Хасанской до Ладожского вокзала. Пассажиры пока не могут на нем проехать. Полноценное движение обещают запустить до 7 марта.

Частный трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина – 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Составы закупили у швейцарской компании «Штадлер». Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном.