В Петербурге рабочие из-за долгов по зарплатам грозятся остановить проходку тоннеля для оранжевой линии метро

Коллектив СМУ-11 в начале марта готов остановить проходку тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт» прямо под Невой, поскольку работникам уже несколько месяцев не платят зарплату. Об этом 28 февраля сообщает «Фонтанка».

«Зарплату не получает весь коллектив. Бастовать готовы, конечно, не все, боятся вообще никогда не получить денег. Тех, кто написал заявление и не выходит на работу по причине длительной задержки, включили в черный список бухгалтерии и не платят с октября, в прокуратуре уже горы обращений, — рассказал рабочий СМУ-11. — Остальным в последний раз зарплату дали 18 января за октябрь. Про невыплаты ничего официально не объясняют, с коллективом никаких собраний не проводят. Недавно разом восемь слесарей уволилось, и так чуть не каждый день по человеку».

В отношении генерального директора СМУ-11 Андрея Морозова возбуждено уголовное дело, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Счета компании арестованы. В штате же официально числятся 500 работников. «Единства нет, потому что пенсионный состав продолжает получать пенсии и выходит на работу, их все устраивает. А нам, молодым, деваться некуда, нам в январе выплатили только за октябрь и 26% ноября. Генеральный директор с нами встречаться не хочет, так что планируем 2 марта официально выходить на забастовку», — сообщил еще один сотрудник СМУ-11.

При этом забастовка работников может грозить последствиями не только компании, но и всему городу. Само предприятие отмечало, что долгая остановка «приведет к аварийной ситуации, которая повлечет за собой необратимые последствия: осадку грунта, которая создаст угрозу безопасности близлежащего здания Мариинского театра». Сейчас проходческий щит идет на глубине 70 м в кембрийской глине, от воды его отделяют 45 м. Тоннель прокопали на 100 м из необходимых 400 м. «Несколько часов остановки допускается, к примеру, на сервисное обслуживание, но не больше суток. Если его держать дольше, это чревато проблемами, щит просто обжимает породами, потом он может вообще не двинуться», — объясняет один из сотрудников предприятия.

По материалам «ДП»