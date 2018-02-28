В Петербурге появилось граффити с портретом рэпера Замая

В Петербурге появилось граффити с портретом рэпера Замая из объединения «Антихайп», в котором также состоит рэпер Гнойный. 

Согласно комментариям в сети, рисунок появился в районе Некрасовского сада.

 

Граффити похоже на те, что делают художники из объединения HoodGraf, которые уже несколько лет рисуют на улицах Петербурга портреты известных людей, в частности Бодрова, Цоя, Боярского, Эйнштейна, Дурова и многих других. В официальной группе При этом HoodGraf во «Вконтакте» нет никакой информации о граффити с Замаем.


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