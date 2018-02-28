В Петербурге появится спецслужба по очистке снега с тротуаров
В следующем году в Петербурге создадут специальную службу для чистки тротуаров от снега в центре города.
По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, всего в службе будет работать около 400 человек. Пешеходные зоны в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах они будут убирать вручную.
Ранее петербургские синоптики обещали потепление до минус 7 градусов к концу этой недели.
Фото: @__erratic__
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