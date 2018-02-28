В Петербурге появится спецслужба по очистке снега с тротуаров

В следующем году в Петербурге создадут специальную службу для чистки тротуаров от снега в центре города.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, всего в службе будет работать около 400 человек. Пешеходные зоны в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах они будут убирать вручную. 

Ранее петербургские синоптики обещали потепление до минус 7 градусов к концу этой недели. 

Фото: @__erratic__


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также