Петербургская газета «Мой район» перестанет выходить в бумажной версии

Бумажную версию газеты «Мой район» перестанут выпускать, рассказала гендиректор ООО «Мой район-СПб» Гульнара Шаразыкова. Сайт издания MR7 продолжит работу, добавила она.

«Сегодня на рынке бесплатной информационной прессы отсутствует нормальная конкуренция. Ряд газет получает господдержку, мы — нет. Считаю, что это несправедливо и неправильно», — пояснила она.

Отныне все материалы будут издавать в сети, а раз в месяц издание будет выпускать тематические специальные выпуски с использованием печати высокого качества.

«Мой район» выходит с февраля 2002 года. Газеты распространялись бесплатно на фирменных стойках в Санкт-Петербурге. В 2015 году издатели вели переговоры с Петербургским метрополитеном о размещении стоек издания на станциях. Тогда договориться не удалось.