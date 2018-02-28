В метро объяснили, почему в вагонах нет кондиционеров

Петербургский метрополитен объяснил, почему на эскалаторе нужно стоять справа, а идти слева, и чем это регламентируется.

В правилах подземки нет четкого указания, что стоять на эскалаторе нужно именно справа. Это правило касается только режима работы эскалаторов в час пик, когда необходимо следовать указаниям работников метро и вставать на эскалатор с обеих сторон.

В метрополитене также отметили, что привычка стоять на эскалаторе справа, а не слева, объясняется ПДД, где обгон совершается слева. Тем не менее, в метро Лондона, такой принцип действует несмотря на то, что движение устроено наоборот. При этом в столице Великобритании провели исследование и выяснили, что скорость прохода пассажиров к платформам вырастет почти на 30 %, если полностью запретить идти по эскалаторам. Однако еще более эффективно заставить всех пассажиров идти по обеим сторонам, отмечают в метро.

Помимо этого, в петербургском метрополитене объяснили, почему в вагонах нет кондиционеров. Это связано с тем, что постоянная температура в метро поддерживается общей системой вентиляции и необходимости в отдельных кондиционерах нет.