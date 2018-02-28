В Петербурге протестировали первый частный трамвай «Чижик»

Полноценное движение трамвая должны запустить уже 1 марта. «Чижик» будет курсировать от Хасанской улицы до станции метро «Ладожская». Частный трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина – 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Составы закупили у швейцарской компании «Штадлер». Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном.