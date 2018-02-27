Во Фрунзенском районе Петербурга построят Дворец науки и техники

Дворец науки и техники может появиться в Петербурге во Фрунзенском районе уже к 2021-2022 годам. Об этом журналистам после заседания правительства 27 февраля сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

«Деятельность этого учреждения будет направлена на формирование познавательного интереса детей к инженерному творчеству и новым технологиям, развитие у них инженерного мышления, разработку и внедрение в практику новых методик технологического образования», – отметила она, добавив, что комитет уже прорабатывает с ведущими российскими учеными и инженерами внутреннее наполнение Дворца, а в бюджете заложены средства на проектирование и строительство. Объём затрат она не уточнила.

Отметим, что о создании масштабного современного музея науки и техники в Петербурге говорят ещё с 2012 года. Как писала в 2013 году «Фонтанка», Дворец тогда собирались расположить на 9,75 га на улице Витебской Сортировочной, восточнее дома 2, корпус 1.

Музей хотели построить в виде комплекса из нескольких зданий. В одном планировали разместить музей «Эврика» с восемью 3D-тренажерами, имитирующими управление техникой, центр подготовки юного космонавта с «центрифугой» и «катапультой», а также столовую на 500 мест. Также в проекте предусматривали учебный блок (с детской обсерваторией, мастерскими, радиостанцией и классами технического творчества), актовый зал и администрацию. Планировалось разместить во Дворце нано- и робототехнические лаборатории, а также лаборатории по изучению энергосбережения с солнечными батареями и по приему информации от удаленных космических объектов. В комплексе хотели построить гостиницу и одноэтажный «спортивный» корпус площадью около 9 тыс. кв. м с тиром, бассейном для судомоделирования, павильоном для трассового автомоделизма и радиоуправляемых автомоделей, спортзал, гаражи и мастерские для учебной техники.

По материалам «Фонтанки»