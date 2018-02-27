Как устроен сервис обмена банальных подарков к 23 февраля на цветы к 8 марта
В прошлом году маркетолог Роман Зарипов создал сервис аренды букетов для селфи, а в этом пошел еще дальше и придумал услугу, с помощью которой мужчины, получившие на 23 февраля пену для бритья, носки или дезодорант, могут с небольшой доплатой обменять их на цветы к 8 марта. У себя в Facebook он рассказал, как был устроен бизнес и к чему это привело.
Год назад мы организовали сервис по аренде роз на 8 марта. Проект так сильно отложился у многих в памяти, что ежедневно (а с приближением праздников особенно) мне пишут молодые ребята, которые хотят открывать сервис в своем городе и быстро заработать деньги.
За предприимчивость можно только похвалить, но обидно другое — каждый из них решил пойти по пути наименьшего сопротивления и просто взял готовую идею, не попытавшись придумать что-то новое и свое.
Для себя мы еще в том году решили, что не будем повторяться и вновь вмешиваться в гендерные праздники, но желание показать, что даже самые банальные вещи можно обыгрывать каждый раз по-новому оказалось куда сильнее.
За основу было взято сразу несколько эмоциональных триггеров, которые возникают у обоих полов во время гендерных праздников. Для мужчин — это повторяющиеся из года в год подарки в виде носков и пены для бритья. Для женщин — возможность получить цветы на 8 марта.
Таким образом, для достижения большего охвата было решено объединить эти два повода и запустить сервис по утилизации подарков на 23 февраля. Благодаря нашей услуге все выходные любой мужчина мог с доплатой обменять банальные подарки на цветы для своей женщины 8 марта.
За день до старта мы устроили небольшую фотосессию с подарками, ночью сверстали лендинг и днем, когда всех мужчин по России поздравляли на работе, мы запустились. До конца не было понимания, нужно это кому-то или нет, но и терять было нечего.
Как итог, за три выходных дня про нас рассказали крупные федеральные СМИ, городские паблики, блогеры, несколько радиостанций и телеканал РЕН-ТВ. Благодаря этому мы собрали 425 заявок на сайте, из которых около 90% были оставлены или журналистами, или пользователями, которые хотели просто посмеяться и были не из Москвы.
Но многие были настроены весьма серьезно, и пока я гулял все выходные по Израилю, Инсаф Галиев на пару дней из креатора переквалифицировался в пенно-цветочного барона и администрировал заявки на сайте и нанятых курьеров.
К нашему удивлению сервисом активно пользовались девушки, которые с иронией восприняли идею и специально дарили своим парням пену и носки. После чего вызывали наших курьеров, чтобы обменять этот набор на цветы.
Мы, в свою очередь, теперь можем целый год продавать носки где-нибудь на Тушинском рынке, а пены для бритья хватит еще на две жизни. Но главное — это удовольствие и возможность создавать что-то новое, обезвреживая старые идеи новыми.
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