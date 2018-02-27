Как устроен сервис обмена банальных подарков к 23 февраля на цветы к 8 марта

Год назад мы организовали сервис по аренде роз на 8 марта. Проект так сильно отложился у многих в памяти, что ежедневно (а с приближением праздников особенно) мне пишут молодые ребята, которые хотят открывать сервис в своем городе и быстро заработать деньги.

За предприимчивость можно только похвалить, но обидно другое — каждый из них решил пойти по пути наименьшего сопротивления и просто взял готовую идею, не попытавшись придумать что-то новое и свое.

Для себя мы еще в том году решили, что не будем повторяться и вновь вмешиваться в гендерные праздники, но желание показать, что даже самые банальные вещи можно обыгрывать каждый раз по-новому оказалось куда сильнее.

За основу было взято сразу несколько эмоциональных триггеров, которые возникают у обоих полов во время гендерных праздников. Для мужчин — это повторяющиеся из года в год подарки в виде носков и пены для бритья. Для женщин — возможность получить цветы на 8 марта.

Таким образом, для достижения большего охвата было решено объединить эти два повода и запустить сервис по утилизации подарков на 23 февраля. Благодаря нашей услуге все выходные любой мужчина мог с доплатой обменять банальные подарки на цветы для своей женщины 8 марта.