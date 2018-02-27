Станцию метро «Василеостровская» расширят к ЧМ-2018

Станция метро «Василеостровская» будет расширена к чемпионату мира по футболу. На станции разберут помещения, из-за которых некоторые двери прибывающих поездов не открываются.

Служба тоннельных сооружений хочет перенести перегородку зала и демонтировать помещения в торце. Официальный представитель метрополитена Петербурга сообщил изданию «Канонер», что после модернизации станции в 2016 году площадь, необходимая для оборудования блокпоста, сократилась, и поэтому больше не нужно закрывать двери поездов. Подземный зал «Василеостровской» построен по типу «горизонтальный лифт»: выйти из поезда или войти в него можно через станционные двери.

В советское время часть зала станции сократили, устроив в торце дополнительное помещение для служебного оборудования. Из-за этого оказался заблокированным выход из двух дверей первого вагона в сторону «Приморской» и двух дверей последнего вагона в сторону «Гостиного двора».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Часть матчей состоится в Петербурге.

По материалам «ДП»