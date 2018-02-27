Главный синоптик Петербурга пообещал снегопады до середины марта

В Петербурге снег будет идти до середины марта, заявил на пресс-конференции в минувший понедельник главный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

По словам метеоролога, погоду последних дней определяет антициклон, а значит морозы и снегопады продолжатся. «Сейчас у нас холодная погода, ее определяет антициклон, будет холодно. Снега много в этот период пока мы не ждем, но с приближением циклонов, которые будут в начале марта, ... я думаю, что первую половину месяца еще будет накапливаться снежный покров», — приводит слова Колесова ТАСС. Он добавил, что наибольшее количество снега в текущем году накопилось именно в феврале. «К четвертому февраля мы подошли со снежным покровом около 11 см. Пятого числа уже было 28 см, шестого — уже больше 30 см», — отметил главный синоптик города.

Он также заявил, что ночи в последнюю неделю февраля будут самыми холодными для этого месяца за последние 4 года. По его словам, температура в городе в ближайшие дни опустится до 24-25 градусов ниже нуля, а в Ленинградской области ожидаются и 30-градусные морозы. «По области может быть и до 30, в городе — 24-25 градусов в ближайшие 2 ночи. 4 года последних такого не было, в конце февраля уже обычно тепло», — сказал синоптик. С начала зимнего сезона в Петербурге выпало более 1,6 м снега.

За 3 месяца коммунальщики вывезли с улиц более 2 млн м3 снега, это практически вдвое больше показателя зимы 2016-2017 года. За минувшую неделю дорожные предприятия отработали 11,5 тыс. смен техники, работники ручной уборки вышли почти на 9 тыс. смен. В дни, когда выпадало наибольшее количество осадков, в городе, по данным сервиса Яндекс. Карты, отмечались девятибалльные пробки.

По материалам «ДП»

Фото: @mskpit