«Мне 28 лет и я девственник»

Университет

Когда я поступил, я наконец попал в общество людей, с которыми мог общаться. Тогда на меня нахлынула волна краткосрочных невинных детских увлечений. Флирт отчасти получался, но я делал это неестественно, неловко. Более того, я поймал себя на мысли, что все эти действия – попытка быть как все. В 21 год мне было важно не показаться странным, чтобы не вывалиться из коллектива.

К тому моменту сформировался круг друзей, которые знали, что я девственник, и пытались мне помочь. Они сватали меня, шутили, делали картинки с объявлениями. Тогда мой образ окончательно превратился в стереотип, которому я не сопротивлялся. Последние восемь лет чувства меня не посещали. Иногда интерес сексуального характера все же возникает, но связан он исключительно с актрисами в кино. Люди на экране удобны, потому что их нет. А девушка, которая сидит около тебя, всегда полна опасности, ее надо понимать, надо что-то делать.

Отличие от других

Человеческая природа может выкручивать разные финты. Помню, как учительница по физике рассказывала, что она категорически не понимает музыку, слышит звуки, но не воспринимает их как мелодию. Тем более она не знает, как песня может вызывать чувства, что для меня дикость, меня любая композиция трогает. Да, обычно люди находят себе пару, создают семьи, это естественно, но этот порядок тоже может ломаться. Конечно, все это вызывает комплексы. Одно дело, когда ты музыку не слышишь – хрен с ним. Другое – когда ты не можешь заниматься сексом, не стремишься к продолжению рода – это ведь тоже самое, что не есть. Но это не мешает тебе существовать в обществе: ему на самом-то деле на твою интимную жизнь плевать.

Самое забавное, что я до сих пор раз в полгода вижу эротические сны безумного, иногда неприятного содержания. В них я сплю с незнакомыми или знакомыми людьми.