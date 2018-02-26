Появилась интерактивная карта качества уборки улиц в Петроградском районе

Магистранты ИТМО проанализировали качество уборки на улицах в Петроградском районе Петербурга и создали интерактивную карту. Для проекта участники обошли весь район и сделали около 2000 фотографий тротуаров, дворов, скверов и парков. Оценка качества зимней уборки проводилась по субъективной шкале от 0 до 10 баллов.

 

 

 

В итоге Петроградский район набрал 5,3 из 10 баллов. Создатели карты обращали внимание на состояние тротуаров, пешеходных дорожек и проезжей части, а также на наледь на карнизах домов и сугробы, мешающие как пешеходам, так и автомобилям. 

Фото: @__erratic__


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