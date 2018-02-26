Появилась интерактивная карта качества уборки улиц в Петроградском районе

В итоге Петроградский район набрал 5,3 из 10 баллов. Создатели карты обращали внимание на состояние тротуаров, пешеходных дорожек и проезжей части, а также на наледь на карнизах домов и сугробы, мешающие как пешеходам, так и автомобилям.

Фото: @__erratic__