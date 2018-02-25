Синоптики рассказали о еще большем похолодании в Петербурге

Согласно прогнозу, ночью в понедельник температура установится от -15 до -17 градусов. В окрестностях города температура опустится до -20. Днем ожидается потепление до -12 градусов.

Во вторник, напротив, ожидается похолодание. Ночью градусник термометра опустится до -23…-26 градусов, а днем – до -17…-19 градусов. Предупреждают об образовании гололеда на дорогах.

По данным синоптиков, температура в Петербурге не опускалась ниже -24 градусов. В Ленобласти минимальная температура составила до -28 градусов.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что весна в Петербурге наступит не раньше второй половины марта.

Фото: @viktor_balaguer