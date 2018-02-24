Во Всеволожске появится областная филармония
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал предложение о строительстве областной филармонии во Всеволожском районе. Он отметил, что уровень жизни в регионе растет, и жители Ленобласти «хотят посещать концерты мастеров высокого уровня».
«У Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов, множество замечательных творческих коллективов, и областная филармония может стать площадкой как для их выступлений, так и для приглашения российских и зарубежных артистов. Кроме того, филармония станет стимулом к появлению новых молодых талантов», — рассказал Дрозденко.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский предложил разместить здание новой филармонии на земельном участке рядом с усадьбой «Приютино».
Сроки реализации проекта пока неизвестны
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