В Царском селе пройдет зимний вечер света и пиротехническое шоу

24 февраля в музее-заповеднике «Царское Село» в пятый раз пройдет «Зимний вечер света». Площадкой станет парадный плац Екатерининского дворца.

Архитектурный шедевр Растрелли на два часа станет величественной декорацией светового шоу: с помощью технологии 3D мэппинга и средств подсветки создадут оптическую иллюзию изменения архитектурных элементов фасада.

Помимо лазерно-светового шоу в программе также выступление театра исторического танца «Малый Трианон» (хореографический коллектив, занимающийся танцем в эстетике барокко и рококо); уличный театр огня «Васана» и коллектив Moon Light – команда артистов и профессионалов световых спецэффектов.

В финале праздника гости увидят пиротехнические эффекты и фейерверк. Во время шоу можно посетить Екатерининский дворец (для этого нужно приобрести билет), он будет работать до 21 часа.

Вход на парадный плац – свободный.