В Царском селе пройдет зимний вечер света и пиротехническое шоу
24 февраля в музее-заповеднике «Царское Село» в пятый раз пройдет «Зимний вечер света». Площадкой станет парадный плац Екатерининского дворца.
Архитектурный шедевр Растрелли на два часа станет величественной декорацией светового шоу: с помощью технологии 3D мэппинга и средств подсветки создадут оптическую иллюзию изменения архитектурных элементов фасада.
Помимо лазерно-светового шоу в программе также выступление театра исторического танца «Малый Трианон» (хореографический коллектив, занимающийся танцем в эстетике барокко и рококо); уличный театр огня «Васана» и коллектив Moon Light – команда артистов и профессионалов световых спецэффектов.
В финале праздника гости увидят пиротехнические эффекты и фейерверк. Во время шоу можно посетить Екатерининский дворец (для этого нужно приобрести билет), он будет работать до 21 часа.
Вход на парадный плац – свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.