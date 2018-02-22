Петербург парализовали восьмибалльные пробки в предпраздничный день

Пробки в Петербурге по состоянию на 17:26 оцениваются на 8 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Необычная пробка образовалась на Каменноостровском проспекте. Ее длина составляет 3,4 км.

На то, чтобы преодолеть на автомобиле путь от Троицкой площади до Ушаковского моста, потребуется 1 час 14 минут, что на 21 минуту дольше обычного. На этом серьезные заторы в городе не заканчиваются. Пробка длиной 3,1 км образовалась в 17:05 на набережной реки Фонтанки, от улицы Пестеля до Московского проспекта. Расстояние отнимает у автомобилистов 50 минут вместо 29 минут. Стоят Пироговская, Выборгская и часть Ушаковской набережной. Там в пробке длиной 4,8 км можно простоять 1 час 2 минуты, что на 28 минут больше обычного.

Крупные пробки начали собираться в городе уже с 16 часов. Сегодня в России предпраздничный короткий рабочий день, а в пятницу, 23 февраля в стране официальный выходной.

По материалам «ДП»