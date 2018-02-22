Коту Филимону из Выборгского замка подарили теплое пальто

У обитателя Выборгского замка кота Филимона появилось зимнее пальто, что особенно актуально для февральских морозов, сковавших Петербург.

Пальто сваляли из натурального войлока, оно мягкое и теплое, а цвет — темно-зеленый — красиво оттеняет рыжую шерсть пушистого обитателя. На просьбу Выборгского замка сшить предмет зимнего гардероба откликнулись специалисты из Союза мастеров по войлоку.

Кот Филимон — неофициальный символ единственного полностью сохранившегося в России памятника средневекового зодчества. У него даже есть свои страницы в Instagram и «Вконтакте», он — любимец туристов и местных жителей, который живет в замке вот уже более шести лет.