Коту Филимону из Выборгского замка подарили теплое пальто

У обитателя Выборгского замка кота Филимона появилось зимнее пальто, что особенно актуально для февральских морозов, сковавших Петербург. 

Пальто сваляли из натурального войлока, оно мягкое и теплое, а цвет — темно-зеленый — красиво оттеняет рыжую шерсть пушистого обитателя. На просьбу Выборгского замка сшить предмет зимнего гардероба откликнулись специалисты из Союза мастеров по войлоку.

Кот Филимон — неофициальный символ единственного полностью сохранившегося в России памятника средневекового зодчества. У него даже есть свои страницы в Instagram и «Вконтакте», он — любимец туристов и местных жителей, который живет в замке вот уже более шести лет.


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