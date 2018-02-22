В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов

Северо-Западный федеральный округ и Петербург вошли в перечень регионов, окрашенных на карте Гидрометцентра в оранжевый уровень опасности. В четверг, 22 февраля, все регионы округа, кроме Мурманской области, окрашены в оранжевый цвет.

«Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — поясняется на карте. Причина — аномально низкие температуры в регионе. «В четверг синоптическую ситуацию в атмосфере продолжит определять антициклон. Его стараниями в регионе сохранится преимущественно сухая и относительно малооблачная погода, а морозы еще окрепнут», — говорится в прогнозе центра «Фобос».

При переменной облачности в регионе обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит минус 9-11 градусов, по области минус 9-14 градусов, местами до минус 17 градусов. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет на 9-11 градусов ниже климатической нормы, отмечают синоптики центра. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 772 мм рт. ст., что выше нормы. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг наблюдается сильный туман, а также изморозь. Ветер северо-западный, западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью минус 22-24 градусов, местами до минус 19 градусов, днем минус 11-13 градусов. На дорогах гололедица.

По материалам «ДП»

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