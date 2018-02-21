Уикенд в Петербурге с 22 по 25 февраля

Фильм «Секретное досье» с Мерил Стрип и картина-исследование феномена «Ленинграда» в прокате, рейв OFF от команды Roots United в «Порт Севкабель» и февральские «Диалоги» о Серебренникове о диссидентах – как весело и с пользой провести праздничные выходные в городе. 

Пт 23 февраля Сб 24 февраля Вс 25 февраля

 

 

До 26 августа

Зимний дворец

Выставка «Фантазии в нитях»

В Синей спальне Зимнего дворца открылась экспозиция «Кружева и стекла Западной Европы XVI-XIX веков». В нее вошли более 70 предметов из фондов музея, в том числе вещи с узором «ретичелло» – сочетанием кругов, треугольников, квадратов с арчатыми или зубчатыми краями в кружеве.

22 февраля

12:00

Мариинский-2

Экскурсия в закулисье Новой сцены Мариинского театра

Дом Культуры Льва Лурье устраивает эксклюзивную экскурсию с посещением закулисья второй сцены Мариинского театра: камерных залов, бутафорских мастерских и костюмерных. Билеты можно приобрести здесь.

с 22 февраля

Фильм «На пределе» / Aus dem Nichts

Возмущенный волной неонацистских преступлений в Германии немецкий режиссер (турецкого происхождения) Фатих Акин снял драму о женщине на грани нервного срыва (Диана Крюгер), чей муж и сын погибают в правоэкстремистском теракте.

с 22 февраля

Фильм «Секретное досье» / The Post

Фильм Стивена Спилберга с Мерил Стрип и Томом Хэнксом о борьбе американских журналистов за гласность прошел мимо всех «Золотых глобусов», тем больше шансов у него повторить успех картины «В центре внимания» на «Оскаре».

с 22 февраля

Фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение»

В триквеле разговорного хита о поиске счастья в мелочах камео досталось миллиардеру Михаилу Прохорову, а «Квартет И» на этот раз ведет беседы ни о чем, но обо всем на фоне открыточных видов Петербурга.

с 22 февраля

Фильм «Все деньги мира» / All the Money in the World

Новая картина Ридли Скотта с Мишель Уильямс и Марком Уолбергом о похищении террористами внука нефтяного магната примечательна, в первую очередь, тем, что в ноябре 2017-го режиссер принял спешное решение заменить опального Кевина Спейси на Кристофера Пламмера, пересняв большую часть фильма. Быстрая работа мало сказалась на качестве – Пламмера тут же номинировали на «Оскар» за лучшую роль второго плана.

с 22 февраля

Фильм «Рубеж»

В фантастической мелодраме Дмитрия Тюрина Павел Прилучный прыгает из современного Петербурга в блокадный Ленинград, чтобы решить квест, узнать свою историю и обрести любовь.

с 22 февраля

Фильм «Ночные игры» / Game Night

Комедийный триллер с Рэйчел МакАдамс и Джейсоном Бейтманом о том, как веселый квест с друзьями вдруг оказывается реальным – с настоящими похищениями, убийствами и погонями.

с 22 февраля

Фильм «В Питере – петь. Сергей Шнуров»

Профессора Университета Флориды, философ и культуролог Драган Куюнджич в своем документальном фильме пытается объяснить феномен Сергея Шнурова и «Ленинграда»: как группе клубного формата удается собирать стотысячные стадионы.

22-10 февраля-апреля

Михайловский замок

Выставка «Алексей и Андреас Явленские. Приключения цвета»

В Русском музее открывается экспозиция отца и сына Явленских. Большая часть их  произведений хранится в Германии и Швейцарии.  Алексей был другом Василия Кандинского, Габриэлы Мюнтер, Пауля Клее. Его сын, Андреас (Андрей), работал, в основном, в эмиграции. На выставке покажут более 100 живописных произведений, а также документальные и архивные материалы.

22 февраля

19:00

«Квартира»

Дискуссии в проекте «Квартира»

В социальном проекте «Квартира» начинается серия лекций-бесед. Первым гостем на Мойке, 40 станет Максим Арзуманян. Он расскажет о современных бизнес-концепциях и моделях управления, фундаментальным свойством которых является «горизонтальность». Модерировать разговор будет театровед Саша Дунаева. Вход свободный, по предварительной регистрации.

22 февраля

18:00

«Opera»

«Фестиваль 22»

В четверг в клубе «Opera» на Обводном канале, 181 пройдет музыкальный фестиваль «22» (названный, как легко догадаться, по дате мероприятия). На нем выступят шесть групп, играющих в разных жанрах: «АИГЕЛ», Монеточка, «Бабба», «Bananafis», «Тема креста» и «Mercurium»./div>

22 февраля

23:59

«Stackenschneider»

Вечеринка «Excess»

В четверг в клубе «Stackenschneider»пройдет вечеринка из серии «Excess». Ее гостем станет московский эксперт в электронной музыке, участник легендарного радио «Substation» и основатель лейбла «Eighteenthirtyeight» – Alex Meshkov. Локальная поддержка от Exponent, Tennisist и Zaletny.

 

23 февраля

12:00

«Порядок слов»

Лекция режиссера Жако ван Дормеля 

Автор фильма «Новейший завет» Жако ван Дормель в пятницу, 23 февраля, выступит в магазине «Порядок слов». На встрече бельгийский режиссер покажет свою раннюю работу «Тото-герой».

23 февраля

23:00

«Порт Севкабель»

Вечеринка OFF

Девятый сезон мероприятий от Roots United откроется 23 февраля – вечеринкой из серии OFF. Местом действия станет секретный цех на втором уровне главного здания «Порта Севкабель». В лайн-апе – международная команда: A Made Up Sound, Jane Fitz, Simo Cell, Skatebård, Sacha Mambo. Локальная поддержка от Shutta, El, Hoopa, Module Werk, Denis Riabov и Полиритм: Тягунин + Журавлев.

23 февраля

20:00

Warpp 

Вечеринка «Unravel»

В пространстве Warpp на Литейном, 53 пройдет саунд-арт вечеринка из серии «Unravel». Пластинки будут ставить художник Виктор Кудряшов, Игорь Старшинов, Abjective, Romarokot.

23 февраля

22:00

«Кузня»

Вечеринка с Cats Park

В эту пятницу в «Кузне» группа «Cats Park»  представит свой новый мини-альбом Fall (Remixes). Бэнд сыграет два сета — привычный даунтемпо-лайв, а также уникальный танцевальный вариант. Диджеи Ksky и Famitsu, записавшие ремиксы для релиза, а также Kito Jempere, выступят до и после концертов.

23 февраля

23:00

«Танцплощадка»

Вечеринка с Kim Ann Foxman

В пятницу Kim Ann Foxman, голос нового диско в составе культовых Hercules and Love Affair и основатель лейбла Firehouse Records, выступит в «Танцплощадке».

 

24 февраля

15:00

ВШЭ

Февральские «Диалоги»

В субботу в Высшей школе экономики (наб. канала Грибоедова, 123) пройдут февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». В 15:00 композиторы Илья Демуцкий и Александр Маноцков поговорят про музыку в фильмах и спектаклях Кирилла Серебренникова. В 16:00 об истории диссидентского движения в России поговорят телеведущий Александр Архангельский, а также журналистки Ксения Лученко и Татьяна Сорокина. Завершатся «Диалоги» в 17:00 – беседой Ирины Прохоровой, главы издательского дома «Новое литературное обозрение», и кандидата исторических наук Амирана Урушадзе про Кавказскую войну. Вход свободный.

24, 25 февраля

Дом-музей Ф.И. Шаляпина.О

Спектакль «Художник извне и изнутри»

В Доме-музее Шаляпина«театр post» покажет премьеру нового спектакля Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского — по текстам Якопо Понтормо, Джорджо Вазари и Аркадия Ипполитова «Художник извне и изнутри».

24 февраля

15:00

ЦВЗ «Манеж»

Лекция «Прошлое японского будущего: от свитка к инсталляции»

В субботу в ЦВЗ «Манеж» кандидат искусствоведения Анна Егорова прочтет лекцию о языке современных японских художников и том, как они интерпретируют классическую живопись и каллиграфию. Вход свободный по предварительной регистрации

24 февраля

15:00

БТК

Спектакль «Мой дедушка был вишней»

Режиссер Иван Пачин участвовал с эскизом спектакля по книжке Анджелы Нанетти в летней режиссерской лаборатории Большого театра кукол. Премьера полноценной постановки – в субботу. Подробности – на сайте театра.

 

25 февраля

Эрарта

Спектакль «Как это делалось в Одессе»

В Эрарте в воскресенье покажут музыкально-литературную композицию по мотивам цикла «Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Спектакль придумали актеры Дмитрий Высоцкий и Евгений Цыганов. Первый раз при поддержке Arbuzz Project Дины Бердниковой постановку показали в Лондоне. В Петербурге пройдет ее российская премьера. Билеты здесь.

25 февраля

«Англетере»

Показ фильма «Дрис ван Нотен»

В воскресенье в «Англетере» покажут документальный фильм «Дрис ван Нотен», мировая премьера которого была летом прошлого года. В нем бельгийский дизайнер рассказал режиссеру Райнеру Холзмеру о фэшн-пристрастиях, замыслах всех своих шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях. Билеты можно приобрести здесь. После показа в ДЛТ пройдет Public talk на тему фильма (вход свободный при предварительной регистрации info@dlt.ru)

25 февраля

19:00

ДК Ленсовета

Спектакль «Чапаев и Пустота»

Пустота», главные роль в котором играют Михаил Ефремов и Гоша Куценко. Зритель окажется между двумя мирами, в одном из которых — герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом — пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грез.

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