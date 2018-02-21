Уикенд в Петербурге с 22 по 25 февраля

22-10 февраля-апреля Михайловский замок

Выставка «Алексей и Андреас Явленские. Приключения цвета»



В Русском музее открывается экспозиция отца и сына Явленских. Большая часть их произведений хранится в Германии и Швейцарии. Алексей был другом Василия Кандинского, Габриэлы Мюнтер, Пауля Клее. Его сын, Андреас (Андрей), работал, в основном, в эмиграции. На выставке покажут более 100 живописных произведений, а также документальные и архивные материалы.