В Петербурге появилась инсталляция о Роскосмосе, поджигающем ракету на Масленицу (от зависти к Space X)

Петербургский уличный художник Hioshi создал мини-инсталляцию, которая символизирует реакцию Роскосмоса на запуск ракеты SpaceX Илона Маска. Арт-объект находится на проспекте Космонавтов.

«Только недавно прошла Масленица, и я наблюдал, как на народных гуляниях люди переодевались в Трампа и Меркель под одобрительное улюлюканье толпы. Такое поведение мне напомнило недавнюю реакцию официальных представителей Роскосмоса на запуск Falcon-9 Илоном Маском. Я понял, что люди не любят Штаты и Европу, потому что неспособны поднять собственное производство и свой уровень жизни, остается только злиться от беспомощности», — рассказал он «Собака.ru».

По его мнению, по примеру людей, «производящих пропаганду и патриотизм», Роскосмос может выпускать ракеты для сжигания на Масленицу: «В каждый населенный пункт по ракете — это огромный рынок, на который никогда не позарится Space X, и пиарщикам Роскосмоса больше не придется принижать заслуги Илона в радиотрансляциях и краснеть, когда ведомство перепутает космодром».

Ранее художник разместил в офисе «Вконтакте» кинетического робота, который бесконечно листает соцсети, а также посвятил одну из своих скульптур людям, которые не успели купить биткоины.