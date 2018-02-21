В Овсянниковском саду, где дети защищали снежную горку, построили деревянную
Активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали о том, что в Овсянниковском саду, где две недели назад дети встали на пути трактора, который пытался снести их снежную горку, установили деревянную.
В саду не было «официальной» детской горки, поэтому местным жителям пришлось соорудить для детей снежную. Спустя несколько дней коммунальщики попытались ее снести, но дети, гулявшие на площадке, закидали трактор снежками. Установку деревянной горки активисты считают «яркой победой гражданского общества».
Фото: @neil_patterson
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