Петербуржцы делятся фотографиями живописных зимних пейзажей

В ночь на 21 февраля температура воздуха в Петербурге опустилась до -20 градусов. Утром город накрыл густой туман. Морозы, которые продержатся в Петербурге как минимум еще до конца это недели, превратили городские пейзажи в настоящую зимнюю сказку, фотографиями которой делятся в соцсетях жители города. В свою очередь, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе стоит ждать весны.