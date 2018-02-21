Петербург накрыл густой туман

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха днем будет держаться на отметке в -13 градусов, а ночью опускаться до -18. В четверг, 22 февраля, и в пятницу, 23 февраля, в Петербурге также ожидаются осадки в виде снега.