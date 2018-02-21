Петербург накрыл густой туман
Утром 21 февраля Петербург накрыл густой туман. Горожане делятся фотографиями природного явления в социальных сетях.
Ночью температура воздуха опустилась до -20 градусов. Жители Петербурга в социальных сетях сходятся во мнении, что туман предвещает еще несколько холодных дней. Пока водители предупреждают друг друга о низкой видимости и призывают быть предельно внимательными на дороге.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха днем будет держаться на отметке в -13 градусов, а ночью опускаться до -18. В четверг, 22 февраля, и в пятницу, 23 февраля, в Петербурге также ожидаются осадки в виде снега.
По материалам "ДП"
Фото: @theowl29spb
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