Главный синоптик Петербурга рассказал когда ждать весну

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе стоит ждать весны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пост метеоролога был посвящен туману, который накрыл город. Колесов назвал Петербург «полюсом холода и тумана».

Пользователи Facebook спросили синоптика, когда придёт весна. «Настраиваемся на вторую половину марта», — ответил он. И пообещал, что сегодня днём будет теплее: «Солнышко сейчас нагреет».

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