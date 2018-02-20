Петербургские руферы залезли на крышу Филармонии, чтобы оттуда послушать Шостаковича

Петербургские руферы и авторы канала Urban Dreams проникли на крышу здания Филармонии и организовали просмотр концерта классической музыки.

Сделать это им удалось благодаря уникальному архитектурному решению здания, на крышу которого выведены окна, ведущие прямо в зрительный зал. Руферы открыли одно из таких окон, оказавшихся двойным, и расположились в «кармане» между первым и вторым стеклопакетом и уже оттуда прослушали исполнение восьмой симфонии Шуберта и десятой симфонии Шостаковича.

Как руководство Филармонии отреагировало на такой «поход на концерт», неизвестно. Ранее молодые люди спели для горожан с арки Главпочтамта.