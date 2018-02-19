«Зима продолжается»: Главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящих морозах

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что мороз в городе усиливается. «Зима продолжается. Еще и Европе подбросим холодка», — написал он. По его словам, холода задержатся в городе около недели. 

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют в ближайшую неделю температуру воздуха днем от 7 до 10 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра может опускаться до минус шестнадцати.

Ранее Колесов сделал прогноз на вторую половину февраля, отметив, что она должна быть относительно теплой с возможными похолоданиями. 

Фото: @liteynyi24


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