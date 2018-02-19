Балерины Михайловского театра сфотографировались на станциях петербургской подземки

Метро Петербурга с 1 марта запустит проект, посвященный эстетике подземки. Уже известно, что в нем приняли участие балерины Михайловского театра, которых сняли петербургские фотографы на станциях и в вестибюлях подземки. Кроме артисток балета, в проекте приняли участие музыканты Мариинского театра и несколько петербургских спортсменов. 

 

 

Первые снимки опубликовала в Twitter пресс-секретарь петербургского метро Юлия Шавель. Снимки для проекта будут опубликованы в Instagram - аккаунт @metro178. 


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