Балерины Михайловского театра сфотографировались на станциях петербургской подземки
Метро Петербурга с 1 марта запустит проект, посвященный эстетике подземки. Уже известно, что в нем приняли участие балерины Михайловского театра, которых сняли петербургские фотографы на станциях и в вестибюлях подземки. Кроме артисток балета, в проекте приняли участие музыканты Мариинского театра и несколько петербургских спортсменов.
1 Марта метрополитен запускает весенний проект "Эстетика Петербургского метрополитена" в lnstagram @metro178. Метро глазами петербургских фотографов. Герои проекта, это солистки балета Михайловского театра, музыканты Мариинского театра, петербургские спортсмены и др. pic.twitter.com/3Iw3Cr51WD— Юлия Шавель (@JulieShavel) 18 февраля 2018 г.
Первые снимки опубликовала в Twitter пресс-секретарь петербургского метро Юлия Шавель. Снимки для проекта будут опубликованы в Instagram - аккаунт @metro178.
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