В Петербурге пошла корюшка

Корюшка, или как ее еще называют из-за специфического запаха «петербургский огурец», пошла в Петербурге. Рыбаки уже начали ловить ее не только для себя, но и на продажу.

О том, что рыба появилась в Финском заливе, говорят многочисленные свидетельства рыбаков. Ловить ее начали не только на территории Ленобласти, но и в Петербурге.