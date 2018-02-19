В Петербурге пошла корюшка

Корюшка, или как ее еще называют из-за специфического запаха «петербургский огурец», пошла в Петербурге. Рыбаки  уже начали ловить ее не только для себя, но и на продажу.

О том, что рыба появилась в Финском заливе, говорят многочисленные свидетельства рыбаков. Ловить ее начали не только на территории Ленобласти, но и в Петербурге. 

 

Купить рыбу можно на Приморском шоссе в Курортном районе города (неподалеку от границы с Ленобластью). Правда, цена пока «кусается»: килограмм корюшки стоит 550 рублей.

По материалам «Фонтанки»


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