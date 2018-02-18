«Победа» открыла первое международное направление из Пулково

Регулярные рейсы авиакомпания начала выполнять в Кёльн. Перелеты выполняются дважды в неделю: по средам и субботам до 24 марта. С 26 марта – по понедельникам и пятницам. Все рейсы выполняются Boeing 737-800.

С 18 февраля перевозчик также открыл полеты в Пизу (Италия). До 24 марта перелеты выполняются по четвергам и воскресеньям. С 27 марта к ним добавится вторник.

В летнем сезоне лоукостер также запустит регулярные рейсы в Гюмри (Армения), Тбилиси (Грузия), а также Калининград, Ульяновск и Нижнекамск.