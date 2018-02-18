В Петербурге на сутки откроют доступ к онлайн-архивам города

В удаленном доступе можно будет посмотреть метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, а также книги записи актов гражданского состояния за 1918-1924 годы, исторические фотографии города, учетные партийные документы а также документы киностудии «Ленфильм». Все это будет размещено на сайте «Архивы Санкт-Петербурга».

Чтобы получить доступ к архивам, необходимо зарегистрироваться на портале до 23:59 7 марта, сообщает пресс-служба городских архивов.

По материалам «ДП».