В Петербурге на сутки откроют доступ к онлайн-архивам города

Доступ в архивы Петербурга на сутки откроют для всех желающих. Ознакомиться с городскими архивами можно будет 10 марта, в День архивов России.

  • Фото: Свистунова Валентина

В удаленном доступе можно будет посмотреть метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, а также книги записи актов гражданского состояния за 1918-1924 годы, исторические фотографии города, учетные партийные документы а также документы киностудии «Ленфильм». Все это будет размещено на сайте «Архивы Санкт-Петербурга».

Чтобы получить доступ к архивам, необходимо зарегистрироваться на портале до 23:59 7 марта, сообщает пресс-служба городских архивов.

По материалам «ДП».


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