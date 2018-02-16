В Петербурге напишут специальный закон для метро

Власти Петербурга задумались об отдельном законе, который бы регулировал работу так называемого внеуличного транспорта. Как заявил глава комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок, наиболее распространенным, если не сказать единственным, из таких видов транспорта в Петербурге на сегодняшний день является метрополитен.

Комитет совместно с постоянной комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания разработал инициативу о развитии в городе внеуличного транспорта.

«Ежегодно петербургский метрополитен перевозит свыше 740 млн человек, но правовой базы для такого транспорта на уровне регионального закона до сих пор нет. Плюсы от того, что внеуличный транспорт будет регулироваться специальным законом, очевидны. Это повышение транспортной доступности, качества оказания услуг и безопасности перевозок пассажиров, разгрузка автомобильных дорог», —заявил Четырбок, выступающий соавтором законопроекта.

По материалам «ДП»