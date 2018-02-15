Названы дома с самыми опасными сосулями в Петербурге

В историческом центре Петербурга более чем по 200 адресам с домов свисают сосульки и наледь, которые могут представлять опасность для горожан. Об этом говорится в итогах инспекции вице-губернатора Николая Бондаренко на официальном сайте администрации Петербурга.

По результатам проверки зафиксировано около 130 адресов с неубранной наледью на домах в Центральном районе, 30 адресов в Адмиралтейском, столько же в Василеостровском и чуть меньше в Петроградском районе.

Список самых опасных домов в городе можно посмотреть здесь. Напоминаем, что жилищный комитет запустил горячую линию по вопросу организации уборки территорий от снега и наледи: 710-44-54.

Здесь можно посмотреть фотографии гигантских и впечатляющих сосуль, которыми делятся петербуржцы в соцсетях.

Фото: @smolnikov