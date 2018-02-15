В петербургском метро сломались автоматы по оплате проездных

В метро Петербурга утром 15 февраля вышли из строя автоматы по оплате проездных «Подорожник», сообщили пассажиры подземки. Один из пассажиров рассказал «Фонтанке», что не смог купить «Подорожник» или пополнить уже действующий электронный кошелек через терминал в начале девятого утра.

По данным агентства, никаких объявлений о неисправности автоматов в метро не было, а у касс скопились очереди. Агентство добавляет, что, вероятно, позднее объявления появились. Пассажиры станций «Технологический институт» и «Гостиный Двор» видели предупреждения о неполадках по техническим причинам. Пассажиров, заметивших их не сразу, сотрудники подземки сами направляли в кассы. Сотрудники метро подтвердили агентству наличие неисправности, но ее причин не назвали.

По материалам «ДП»