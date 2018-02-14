В марте в пространстве «Порт Севкабель» откроется новый клуб «КПД»

3 марта 2018 года на территории пространства «Порт Севкабель» (на месте бывшей котельной) откроется новый двухэтажный клуб «КПД». Его запустит команда Tekstil Music, у которой за плечами открытие техно-клуба DOT на территории бывшей кожевенной фабрики. Об этом «Собака.ru» cсообщили организаторы площадки.

На первом этаже клуба будет расположена входная зона с гардеробом, танцполом на 200 человек и баром. Второй этаж занимают основная концертная площадка, рассчитанная на 600 человек, а также дополнительный бар.

«Основной принцип площадки — мультиформатный подход к наполнения событиями в виде селекции музыки и искусства в контексте введённого организаторами понятия „эффективной культуры“», — говорят организаторы.

На площадке, помимо авангардных музыкальных мероприятий, будут проходить выставки и лекции. По словам создателей проекта, они хотят изменить стереотипное представление о клубах, как об исключительно развлекательной площадке. Добавить: