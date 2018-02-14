Генпродюсер «Старкона» рассказал, как пережил серьезное заболевание из-за перенапряжения

Наша нервная система — очень сложная штука, ведущая себя порой очень непредсказуемо. У каждого свой порог на те или иные возбудители, свой уровень устойчивости и свой итог. Я в постоянных порывах сделать «Старкон» лучшим из лучших часто игнорировал такие вещи как сон, еда и отдых. Для меня было важно сделать все, чтобы и для косплееров фестиваль был на достойном уровне, и стенды могли развиваться и воплощать свои дерзкие идеи, и наука была для всех действительно интересной и доступной. Для меня было важно, чтобы каждый гость и участник «Старкона» мог целый год после мероприятия вспоминать, как же здорово ему было у нас. Я мог неделями спать по 2-3 часа. Выпивать в день по литру, а то и больше, кофе. Не прерывать работу, даже когда все отдыхали, искренне желая сделать как лучше. И как итог моя нервная система невероятно истощилась. На фоне этого начал страдать иммунитет, проявились различные побочные эффекты, а где-то в глубине, на уровне ДНК, начали происходить изменения, которых в человеческом организме быть не должно. Я чувствовал это и после каждого мероприятия искренне был готов взять тайм-аут. Но затем ударил летний кризис, когда фестиваль оказался на грани безвозвратного закрытия. Целый месяц я делал абсолютно все, чтобы реанимировать его и не допустить завершения дела всей свой жизни. И снова без сна, без отдыха, в постоянном стрессе. Прошло полгода. Где-то перед новым годом я впервые почувствовал, что с моим здоровьем что-то не так. Сдал все анализы, сходил в нескольким врачам, и стал ждать результатов. Пролетели новогодние праздники. Миновала моя поездка в Нью-Йорк. И по прибытии у меня уже не осталось выбора, кроме как услышать предварительные итоги и подозрения врачей. А потом были онкологический диспансер, биопсия, мучительное ожидание итогов, операция, и вот теперь сложное заживание швов, новые исследования, новые анализы, и снова томительное ожидание итогов, от которых зависят дальнейшие действия.