Генпродюсер «Старкона» рассказал, как пережил серьезное заболевание из-за перенапряжения
Генеральный продюсер фестиваля «Старкон» Игорь Пылаев написал на своей личной странице пост, в котором на своем примере объяснил, почему важно давать себе передышку.
Мама много раз говорила мне, что все болезни от нервов, а я думал, что она просто преувеличивает, потому что возраст такой. Папа всегда говорил, что поводов для переживаний за всю жизнь может быть не более пяти-десяти, и даже он не все из них испытал, а я просто отмахивался, считая его опытным пофигистом. Близкие и друзья как один говорили, что нужно больше спать, меньше нервничать, меньше придавать значения проблемам и отпускать негативные ситуации, а я не мог остановиться, и старался везде успеть и все сделать правильно. И цена стремлению держать все под контролем, дабы результат каждой из моих работ был на столь же высоком уровне, сколь я представлял себе, когда брался за каждое из них, оказалась очень простой — я убедился, что мама была права.
Наша нервная система — очень сложная штука, ведущая себя порой очень непредсказуемо. У каждого свой порог на те или иные возбудители, свой уровень устойчивости и свой итог. Я в постоянных порывах сделать «Старкон» лучшим из лучших часто игнорировал такие вещи как сон, еда и отдых. Для меня было важно сделать все, чтобы и для косплееров фестиваль был на достойном уровне, и стенды могли развиваться и воплощать свои дерзкие идеи, и наука была для всех действительно интересной и доступной. Для меня было важно, чтобы каждый гость и участник «Старкона» мог целый год после мероприятия вспоминать, как же здорово ему было у нас. Я мог неделями спать по 2-3 часа. Выпивать в день по литру, а то и больше, кофе. Не прерывать работу, даже когда все отдыхали, искренне желая сделать как лучше. И как итог моя нервная система невероятно истощилась. На фоне этого начал страдать иммунитет, проявились различные побочные эффекты, а где-то в глубине, на уровне ДНК, начали происходить изменения, которых в человеческом организме быть не должно. Я чувствовал это и после каждого мероприятия искренне был готов взять тайм-аут. Но затем ударил летний кризис, когда фестиваль оказался на грани безвозвратного закрытия. Целый месяц я делал абсолютно все, чтобы реанимировать его и не допустить завершения дела всей свой жизни. И снова без сна, без отдыха, в постоянном стрессе. Прошло полгода. Где-то перед новым годом я впервые почувствовал, что с моим здоровьем что-то не так. Сдал все анализы, сходил в нескольким врачам, и стал ждать результатов. Пролетели новогодние праздники. Миновала моя поездка в Нью-Йорк. И по прибытии у меня уже не осталось выбора, кроме как услышать предварительные итоги и подозрения врачей. А потом были онкологический диспансер, биопсия, мучительное ожидание итогов, операция, и вот теперь сложное заживание швов, новые исследования, новые анализы, и снова томительное ожидание итогов, от которых зависят дальнейшие действия.
Я написал этот текст для того, чтобы вы нашли в себе силы не повторять моих ошибок. Чем бы вы ни занимались, что бы вас ни тревожило, как бы сильно вы ни горели чем-либо — находите в себе силы останавливаться, расслабляться и отдыхать. Не пренебрегайте здоровьем, не воспринимайте его как должное. Потому что в противном случае однажды ваша жизнь может измениться до неузнаваемости, и вернуть прежнюю уже не получится.
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