Петербургский метрополитен объяснил, почему в подземке нет урн и туалетов

Петербургский метрополитен в своем Telegram-канале ответил на самые популярные вопросы горожан. В частности, петербуржцы интересовались, почему в подземке нет общественных уборных и мусорных урн.

В подземке ответили, что установка туалетов в нижних вестибюлях станций проблематична как с технической, так и с финансовой точки зрения. Кроме того, ее запрещают санитарно-эпидемиологические требования о минимальном расстоянии между общественным туалетом и зоной массового скопления людей.

При этом в метрополитене есть служебные туалеты, куда обычных граждан не пускают. Обычным пассажирам в пресс-службе подземки напомнили, что у каждой станции есть платные туалеты. В Петербургском метрополитене выразили надежду, что в «туалетной индустрии» появятся технологии, позволяющие разместить общественные туалеты в метро так, чтобы это не привело к росту стоимости проезда и закрытиям станций из-за проблем с канализацией.

Мусорные урны в метрополитене не размещают по соображениям безопасности. Их убрали из-за терактов в метро Москвы. Жители Петербурга также интересовались, почему в метро нельзя спускаться с велосипедами. В подземке ответили, что ехать на эскалаторе с таким грузом небезопасно, а кроме того, велосипедом можно испачкать одежду других пассажиров.

По материалам «ДП»