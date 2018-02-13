Блины с фунчозой и кокосовой сгущенкой: на Новой Голландии отпразднуют Масленицу

15 по 18 февраля на Новая Голландия отпразднуют Масленицу. В этом году она пройдет во дворе здания «Бутылка», где появятся киоски от Ferma Burger, Дикмаn's deli, Camorra, Pho-n-roll, Рюмочной, Bekitzer, San Diego и Surf Coffee. На площадке приготовят согревающие напитки и испекут блины с необычными начинками: форшмаком, грибами и фунчозой в сливках, прошутто и моцареллой, мясом и острым соусом хабанеро, кокосовой сгущенкой, манговым чатни и многими другими.

В ресторане Kuznya House, кафе-кулинарии «Волконский» Deli и гриль-баре всю масленичную неделю будет действовать специальное блинное меню, а творческая Мануфактура «П.Т.Х.» устроит мастер-классы, театральные представления и игры для взрослых и детей.