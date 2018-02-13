В аэропорту Пулково и ДЛТ запустили программу Tax Free

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске программы tax free в российских регионах. В проект включили пункты пропуска через границу, а также магазины в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

В Петербурге программу запустят в аэропорту Пулково и в ДЛТ.

В дальнейшем tax free планируют запустить в Гостином дворе, универмаге Au Pont Rouge, ТРЦ «Галерея» и других петербургских торговых комплексах, сообщал Минпромторг ранее.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены. Покупатели смогут вернуть НДС (18%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Деньги можно будет получить через оператора или напрямую через магазин, участвующий в системе tax free.



