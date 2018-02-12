Ленинградский зоопарк подготовил для горожан романтические маршруты ко Дню святого Валентина

В Ленинградском зоопарке разработали романтические маршруты ко Дню святого Валентина. Петербуржцам предлагают познакомиться с «историями любви» его обитателей: например, львов Таисии и Адама, у которых в декабре родились трое львят. Вторые в списке – пумы Бонифаций и Сиди. Всего в зоопарке расскажут истории 14 влюбленных пар, среди которых журавли, совы и даже пара бакланов.

14 февраля зоопарк будет работать весь день. Ранее там предложили петербуржцам выбрать имена трем львятам, которые родились в декабре.