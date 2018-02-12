В отеле «Астория» пройдет торжественный ужин в честь премии «Петербург Будущего 2018»

Во время ужина редакция «Собака.ru» отметит заслуги и вручит награды тем, кто создал самые яркие и заметные проекты за прошлый год и всеми силами пытался придать образу Петербурга необщее выражение. Ознакомиться с лауреатами этого года можно в январском номере «Собака.ru» и в специальном разделе на нашем сайте.