В отеле «Астория» пройдет торжественный ужин в честь премии «Петербург Будущего 2018»
В понедельник, 12 января, в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel состоится торжественный ужин в честь премии «Петербург Будущего 2018». На вечере соберутся 150 гостей, среди которых лучшие архитекторы и дизайнеры интерьеров, владельцы бюро и студий, урбанисты, девелоперы, градостроительные критики и журналисты города.
Во время ужина редакция «Собака.ru» отметит заслуги и вручит награды тем, кто создал самые яркие и заметные проекты за прошлый год и всеми силами пытался придать образу Петербурга необщее выражение. Ознакомиться с лауреатами этого года можно в январском номере «Собака.ru» и в специальном разделе на нашем сайте.
Собака.ru благодарит партнера проекта в 2018 году группу компании «Кортрос» и жилой комплекс Royal Park за поддержку.
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