В Петербурге продают картонный макет дома с печально известным горельефом Мефистофеля

В августе 2015 года мужчина в рабочей одежде сбил кувалдой каменную фигуру Мефистофеля на доме-памятнике на Петроградской стороне. Вандалы собрали обломки горельефа и увезли на «Газели», а полиция нашла их в мусорном баке. Уголовное дело было прекращено после того, как на счет КГИОП поступили деньги на реставрацию каменного демона.

Через год после происшествия Комитет по государственной охране памятников истории заказал проект реставрации горельефа.