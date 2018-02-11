Опубликован список погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье
На борту самолета «Саратовских авиалиний» находился 71 человек. Никто из них не выжил.
МЧС опубликовало полный список пасажиров разбившегося судна.
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Источник: Марина Лысцева / ТАСС
Список погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье
Экипаж:
Губанов Валерий Игнатьевич (командир экипажа)
Гамбарьян Сергей Арсенович (второй пилот)
Славинская Анастасия Владимировна
Коваль Виктория Олеговна
Гаврилов Сергей Владимирович
Кузьмин Олег Владимирович
Пассажиры:
Анохина Зоя
Дмитриенко Юлия
Гахраманов Намиг
Карпушкин Анатолий
Карпушкина Татьяна
Кисилева Екатерина
Калев Юрий
Колодезный Анатолий
Коротков Евгений
Ковчуга Людмила Сергеевна
Леонова Ольга
Леванов Евгений (ребенок)
Леванов Евгений (1979 г.р.)
Сергошко Александр
Севоян Варсик
Синицина Татьяна
Ведянкина Мария
Акназаров Тамерлан Турибекович
Александров Илья
Алексеенко Крискентия Николавна
Бойкова Екатерина Михайловна
Булатова Лилия
Ведиборенко Илья Владимирович
Гауссб Альфия Акзамовна
Грачев Алексей Евгеньевич
Дришова Ирина
Громов Игорь
Давыдова Елена Васильевна
Долбин Виктор
Драгина Маргарита
Иванов Вячеслав Анатольевич
Ильинов Евгений
Калашник Марина Александровна
Кармалеев Борис Александрович
Козупицкая Антонина Ивановна
Красова Надежда (ребенок)
Красова Оксана
Пурепов Олег
Мачнева Светлана
Мещерякова Наталья
Момзикова Кристина
Назаров Максим
Насырова Екатерина Павловна
Никитенков Галина
Никитченко Алексей
Николаенко Любовь
Нормантович Александр
Нормантович Владимир
Панченко Сергей
Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)
Радчук Инна Евгеньевна
Ремарчук Владимир
Сон Ульяна
Ставский Илья
Толкачев Вячеслав
Толкачев Иван Владимирович
Толкачева Любовь
Толмасова Дарья
Тулькубаев Фиргат Ринатович
Уразаева Марина
Усачев Владимир Павлович
Хохлова Ольга Анатольевна
Цигичко Ольга
Ямаев Юрий
Авиакатастрофа с участием АН-148 произошла сегодня в Подмосковье. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово, но пропал с радаров через несколько минут после взлета.
Flightradar24 сообщили, что перед потерей сигнала воздушное судно снизилось с 1900 до 975 метров. В авиакомпании, которой принадлежал разбившийся борт, рассказали, что его командиром был опытный пилот Валерий Губанов.
МЧС будет вести круглосуточные работы на месте трагедии. Горячая линия связи: 8 800 775 17 17.
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