Опубликован список погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Авиакатастрофа с участием АН-148 произошла сегодня в Подмосковье. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово, но пропал с радаров через несколько минут после взлета.

Flightradar24 сообщили, что перед потерей сигнала воздушное судно снизилось с 1900 до 975 метров. В авиакомпании, которой принадлежал разбившийся борт, рассказали, что его командиром был опытный пилот Валерий Губанов.

МЧС будет вести круглосуточные работы на месте трагедии. Горячая линия связи: 8 800 775 17 17.