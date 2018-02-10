Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на следующей неделе

«Уже будет относительно тепло, установится комфортная погода. Небольшой снег будет оставаться в течение всех суток. Это незначительные осадки, но во всяком случае они будут выпадать из относительно плотной слоистой облачности. Конечно, будет чуть попрохладнее. Не ниже минус двух – минус четырех. Ветер юго-восточный, но ветер по-прежнему остается слабым – два-семь метров в секунду», – рассказал он.

Ранее Колесов отмечал, что конец зимы в Петербурге вполне вероятно будет теплым, так как предпосылок для заморозков в феврале не наблюдается. Он также пообещал горожанам больше солнечных дней.

По материалам «ДП»

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