В Петербурге устроят битву помидорами (как в Испании)

Одна из знаменитых фруктово-овощных битв западной Европы — Томатина, которая ежегодно проводится под испанской Валенсией — впервые состоится в Петербурге. Событие запланировано на 4 августа в Парке имени Бабушкина. Организаторы обещают поставить в Петербург к акции 10 тонн помидоров «с юга нашей страны».

Битва планируется часовой. Она стартует сразу после того, как кто-либо из участников дотянется до куска хамона, закрепленного на вершине смазанного мылом столба. После окончания «сражения», которое пройдет на огороженной заасфальтированной части парка, участники смогут поваляться в бассейне с томатным соком и потанцевать под музыку.

Томатина в Испании проходит с 1945 года, с 2002 года праздник признан международным. По его сценарию, который разворачивается в Буньоле, самосвалы с томатами движутся по узким улочкам, заполненным тысячами местных жителей и туристов из разных стран. Люди, стоящие в кузове, кидают перезрелые плоды в толпу. Периодически самосвалы останавливаются и часть помидоров высыпается, а томатная паста сливается под ноги людей. Здания на время праздника предусмотрительно закрывают полиэтиленом. Через час-два улицы центра города покрываются слоем томатной пасты, в которой валяются люди, кидаясь ею друг в друга. А после окончания Томатины коммунальные службы и сами жители домов поливают улицы из шлангов, смывая пасту.

По материалам «Фонтанки»