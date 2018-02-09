Инспекторы ГИБДД задержали в Петербурге колонну танков со свастикой

В Петербурге инспекторы ГИБДД остановили на КАД колонну военной техники с символикой фашистской Германии, которая направлялась к зданию Адмиралтейства в Кронштадте. По данным «Фонтанки», техника принадлежит участникам военно-патриотического клуба «Красная звезда». Они направлялись к Адмиралтейству для участия в реконструкции Сталинградской битвы 11 февраля.

В составе колонны находилось около десятка БТРов, танков и автотралов с военной техникой на платформах. ГИБДД по итогам проверки документов выявило множество нарушений - позднее уведомление о движении колонны, неверно оформленные документы, а также передвижение по городу без заранее разработанного маршрута. Кроме того, запрещено передвижение большегрузных автомобилей по центру Кронштадта. В итоге путь продолжили три машины, остальные задержаны сотрудниками полиции, пишет агентство.

18 января у создателя клуба «Красная звезда» Павла Бараненко прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Когда правоохранители спустились в подвал дома, они увидели выдолбленный в цементе бассейн, в котором находился двухметровый нильский крокодил (В этом материале мы попытались разобраться в этой истории). Помимо рептилии оперативники обнаружили гильзы от 37-миллиметровых снарядов с порохом, а также минометную мину на боевом взводе. В конце месяца также задержали реконструкторов клуба «Красная звезда». Участники военно-исторического фестиваля на Синявинских высотах на автомобиле KIA Rio пытались скрыться от ГИБДД. Водитель машины оказался нетрезв, в багажнике инспекторы обнаружили макеты оружия.

По материалам «ДП»