«Олимпийский трамвай» в Петербурге повезет известных спортсменов по городу

В день открытия Олимпиады в Пхенчхане, 9 февраля, в Петербурге запустят специальный «олимпийский трамвай», на котором будут изображены символы Игр - тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби. Трамвай выкрасили в красный, оранжевый, синий и голубой цвета.

Трамвай проедет к Финляндскому вокзалу от здания на Садовой улице, в котором находился первый российский Олимпийский комитет, и перевезет известных петербургских спортсменов: лыжницу Любовь Егорову, легкоатлетку Татьяну Казанкину и других.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 9 февраля в 14:00 по московскому времени. 8 февраля в южнокорейском городе уже состоялись первые соревнования по керлингу, на которых первую победу одержала семейная пара из Петербурга. Трансляцию соревнований впервые на своей странице покажет сервис «Яндекс».